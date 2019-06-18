Дом детского творчества Якутска выиграл 2,5 млн рублей

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества» городского округа «город Якутск» в июне 2019 года выиграло грант из федерального бюджета с проектом «Кружок математики и информатики «MIT-школа «БИНОМ» на сумму 2,5 млн. рублей.

Грант из федерального бюджета предоставляется в рамках реализации мероприятия «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики в рамках федерального проекта “Кадры для цифровой экономики” национальной программы “Цифровая экономика” государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”.

Средства предназначены для приобретения оборудования кружка углубленного изучения математики и информатики, обучение педагогов, выезды детей на олимпиады.

Для реализации образовательных программ углубленного изучения математики и информатики планируется обеспечить необходимым аудиторным фондом общей площадью 241,8 кв. м, соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Для эффективности процесса обучения и самостоятельной работы обучающихся будут активно использоваться квантумы детского технопарка «Кванториум», лекторий, мультимедийные классы, интернет-ресурсы. Для обучения детей, проживающих в отдаленных районах республики, на сервере системы управления обучением Moodle будут размещены электронные учебно-методические комплексы дисциплин и другие учебные, методические и справочные материалы, созданные педагогами Дворца и преподавателями кафедр Института математики и информатики Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Создание и функционирование кружков углубленного изучения математики и информатики в г. Якутске позволит создать образовательную сеть и обеспечить педагогов современными программами дополнительного образования в области математических и информационных технологий, стимулировать повышение качества преподавания математики как основы профессии, повысить эффективность системы работы посредством видеоконференцсвязи с детьми, проживающими в отдаленных от города Якутска районах, а также осуществить модернизацию содержания образовательных программ и технологий в образовательном пространстве технического творчества, в т.ч. в сфере информационных технологий.

В результате реализации проекта ожидается увеличение числа обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по математике, информатике, технологии в задачах релевантных цифровой экономике, проведение проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных мероприятий по направлениям сквозных цифровых технологий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», повышение квалификации педагогов, привлечение в детскую образовательную среду магистров и аспирантов по профильным специальностям, а также сотрудников предприятий реального сектора экономики.

Устойчивость проекта обусловлена высокими перспективами реализации проекта в республике, в том числе обеспечивающим возможность тиражирования позитивного опыта в организациях дополнительного образования.

Напомним, развитие дополнительного образования – один из заявленных главой города Якутска Сарданой Авксентьевой приоритетов деятельности окружной администрации.