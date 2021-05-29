Должны ли после тренировки болеть мышцы?

SakhaLife совместно с компанией Greenway продолжают проект — Нутрициология на практике. Материалы, публикуемые здесь, рассчитаны на широкий круг, не требуют специальных знаний, но преследуют цель не просто дать советы по похудению или набору мышечной массы, задача проекта рассказать о том, как работает организм человека, о том на что он способен и как на него можно воздействовать. Автор рубрики — Евгений Боженко, некогда сотрудничавший с нами в качестве обозревателя, а сейчас, как мы ранее сообщали, работающий с сфере диетологии и фитнеса в Калининграде.

На вопрос должны ли на следующий день после тренировок болеть мышцы, существует только один ответ – нет, не должны. Без оговорок, без условий. Не должны и точка. Если ваш тренер утверждает обратное, значит у вас плохой тренер. При этом, конечно, нельзя путать крепатуру и мышечное утомление.

Перегрузка – это не адаптация

Один из основных принципов современного фитнеса – адекватность нагрузки. И этот принцип универсален, то есть действует как в отношении профессионала, так и в отношении новичка. Но для последних его соблюдение особенно важно, поскольку это самым непосредственным образом влияет на мотивацию. Если человек на следующее утро после первой тренировки не может безболезненно пошевелиться, риск того, что на вторую тренировку он уже не придет – очень велик.

Синдром отложенной мышечной боли или по-другому крепатура -это результат гликолиза — биохимического процесса в организме, который приводит к распаду глюкозы на пируват (пировиноградная кислота) и лактат (молочная кислота) и проявляется как реакция на физические перегрузки. Особенно остро крепатура ощущается в период от 24 до 72 часов после неадекватной физической нагрузки.

Большая ошибка полагать, что крепатура является признаком адаптации организма. Адаптацией является боль, которая возникает сразу после нагрузки или в процессе, ощущается как жжение и быстро проходит, оставляя лишь ощущение приятной усталости. Любая физическая нагрузка является стрессом для организма, а адаптация – преодоление этого стресса путем постепенного привыкания. Поэтому тренированный человек – это человек адаптированный к тем или иным нагрузкам. И уровень тренированности может быть различным.

Тренировка – это удовольствие

Нельзя прийти в спортзал и выжать от груди 100 килограммов, если ничего тяжелее смартфона вы последние десять лет не поднимали. Возможно, у вас получится выжать 20 или 30 килограммов, но в последующие три дня вы с трудом удержите даже смартфон. Профессиональный инструктор на первой тренировке лишь определит уровень подготовленности своего клиента и будет строить тренировочный процесс с учётом его возможностей в соответствии с тренировочной задачей, так чтобы клиент каждый раз получал от этого процесса удовольствие и спешил прийти ещё раз. При этом не забывая про восстановление и питание.

В случае же если на тренировку пришел новичок — задача на ближайшие две-три недели одна – тренировки на общую выносливость. Лишь только после того, как организм достаточно адаптируется, а сам человек почувствует первые результаты, можно корректировать процесс, увеличивая интенсивность и рабочие веса. Да, при правильном подходе первые результаты заметны уже через две-три недели регулярных тренировок. А это очень хорошо мотивирует.

Кроме того, тренировка – это не поход к зубному. Нельзя время от времени ходить в спортзал чтобы за пару недель до пляжного сезона накачать попу или бицепсы – толку от этого не будет. Либо человек тренируется, получая удовольствие, либо он рано или поздно бросит это утомительное занятие. Однако при правильном подходе и желании – тренировки войдут в привычку и тогда вы будете чувствовать дискомфорт в мышцах не после нагрузки, а тогда, когда ее нет.

Спонсор публикации — якутское отделение компании Гринвей.