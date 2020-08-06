Должны ли платить за вывоз мусора жители частного сектора?



Управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии продолжает работать с обращениями граждан в социальных сетях.

Так, житель частного сектора одного из микрорайонов города Якутска задал вопрос о правомерности требования Регионального оператора об оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), при условии, что договор с ним не был заключен, а мусорные контейнеры он в глаза не видел.



Управление госстройжилнадзора РС(Я) поясняет, что с 1 января 2019 года оплата за услуги по обращению с ТКО для жителей частного сектора, как и для владельцев недвижимости в многоквартирных домах, стала обязательной.



«В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 Закона N 89-ФЗ все собственники обязаны заключить договор с Региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются отходы и находятся места их накопления. Это норма касается также садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан», — говорит главный специалист отдела контроля за деятельностью ТСЖ и начислением платежей за ЖКУ Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) Любовь Белицкая.



Отмечается, что договор на оказание услуг по обращению с ТКО с Региональным оператором носит характер публичной оферты. То есть, если потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения Региональным оператором договора и предложения о заключении в печатных СМИ и на сайте компании не направил заявку и необходимые документы, то на 16-й день договор заключается автоматически на условиях типового договора. Также, самостоятельно заключить договор можно в офисе Регионального оператора.



Вопросы создания и содержания контейнерных площадок в частном секторе, возлагаются на органы местного самоуправления, в том числе ими ведется реестр контейнерных площадок. Согласно санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88) контейнеры для сбора ТКО должны располагаться не ближе 20 метров и не дальше 100 метров от жилого дома. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами и разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. При этом должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

В том случае, если расстояние от частного дома до контейнера больше 100 метров и нет шаговой доступности, то услуга по вывозу ТКО считается не оказанной. Согласно нормам статьи 157 Жилищного кодекса РФ и пункту 148 (22) Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 при не предоставлении исполнителем коммунальных услуг граждане имеют право на уменьшение размера платы за коммунальную услугу вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги. Таким образом, жильцы вправе требовать перерасчет и вернуть свои деньги.



За решением вопроса по размещению контейнерной площадки жителям частного сектора следует обращаться в местную администрацию, за перерасчетом и требованием отменить оплату услуги, которая не была представлена к Региональному оператору. В случае не принятия мер граждане имеют право обратится с жалобой на нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил при содержании контейнерных площадок в Управление роспотребнадзора по РС(Я), по неисполнению Региональным оператором услуги по вывозу мусора или проведения перерасчета в Управление госстройжилнадзора РС(Я), в случае не согласия с величиной тарифа на услуги Регионального оператора жалоба подается в Государственный комитет по ценовой политике РС(Я). Все претензии и жалобы рекомендуется подкреплять фото- и видео доказательствами.



Во всех случаях при несогласии с полученными ответами по обращениям следует подавать жалобу в органы прокуратуры РС(Я). Кроме того, граждане имеют право обратиться за защитой своих прав и законных интересов, в том числе для возмещения понесенных убытков непосредственно в судебные органы, путем подачи соответствующего заявления.

