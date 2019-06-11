Должностные лица мэрии Якутска привлечены к ответственности

Прокуратура города Якутска провела проверку по обращению гражданина о нарушении должностными лицами Окружной администрации г. Якутска сроков рассмотрения его письменного обращения.

Установлено, что в феврале 2019 года в Окружную администрацию поступило и зарегистрировано обращение по вопросам благоустройства городского округа, которое отписано для рассмотрения и подготовки ответа руководителю МКУ «Служба информации, рекламы и контроля».

Должностными лицами МКУ письменный ответ на заявление направлен только в апреле с нарушением установленного законом 30-дневного срока, в связи с чем, прокуратура города возбудила в отношении должностного лица производство по делу об административном правонарушении, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ.

По итогам рассмотрения руководитель муниципального учреждения оштрафована на 5000 рублей. Также по представлению прокуратуры заместитель руководителя учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности, Окружной администрации г. Якутска приняты меры по недопущению нарушений порядка рассмотрения обращений граждан.