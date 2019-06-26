Должностное лицо Ил Тумэна привлечено к ответственности

20 июня 2019 года должностным лицом Якутского УФАС России по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на должностное лицо аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) наложен административный штраф в размере 50 000 рублей за неверный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по контрактам на оказание услуг, связанных с обеспечением питания визитов парламентских делегаций, в том числе при проведении межрегиональных и протокольных мероприятий. Данное дело об административном правонарушении рассмотрено на основании поступившего административного материала Прокуратуры Республики Саха (Якутия). Источник: Пресс-служба Якутского УФАС России.

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