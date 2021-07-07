Должники не будут получать субсидии на оплату ЖКХ



Должники за тепло обещанной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг так и не дождались.



«Единая Россия» продлила еще на полгода законопроект, который предусматривает запрет на предоставление субсидий гражданам, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при наличии у них подтвержденной судом непогашенной задолженности по оплате услуг ЖКХ. Напомним, что субсидии положены жителям, у которых доля оплаты жилищно-коммунальных услуг в семейном бюджете превышает определенный порог.



В Якутии, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% от совокупного дохода, то потребитель вправе обратиться за получением субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, компенсации расходов на уплату взноса за капремонт.



«Противоречивый закон с субсидиями и должниками, — считает депутат Госдумы Федот Тумусов. – Из-за снижения доходов люди не могут оплатить кварплату, а из-за возникшего долга не могут оформить субсидию, так как для этого не должно быть задолженности по услугам ЖКХ. Хотя есть поправки в Жилищном Кодексе, которые предусматривают более мягкие условия, а именно отказ в субсидии закоренелым должникам. Но их почему-то единороссы каждые полгода откладывают. Пока партия власти лишает граждан права получать помощь, тарифы на коммунальные услуги только повышаются».



Справедливороссы намерены в новом составе Государственной Думы принять нужные решения в пользу поправок в Жилищный кодекс, чтобы людям стало проще получать субсидии на оплату ЖКХ.