Дольщики ЖК «Симиир» благодарят руководство и правительство Якутии

В Якутии 89% дольщиков компании застройщика «Симиир», признанного банкротом, получили компенсации за недостроенные квартиры. Решение о выплате компенсаций дольщикам было принято на Наблюдательном совете Фонда защиты прав дольщиков. Компенсации были выплачены в декабре 2019 года.

Выплаты производились в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов в Банк ДОМ.РФ. Их размер был рассчитан индивидуально для каждого дольщика на основании отчёта независимого оценщика согласно цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 квадратных метров.

Таким образом, дольщики получили компенсации по текущей рыночной цене квадратного метра, что дало им возможность оперативно вложить денежные средства в проекты добросовестных застройщиков и получить квартиры в максимально короткие сроки. Кроме того, денежные компенсации освобождены от уплаты подоходного налога.

Жители республики, получившие компенсацию, передают слова благодарности в адрес Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и руководства Правительства Якутии.

«В октябре 2015 года взяли кредит на покупку квартиры, заключили договор с застройщиком «Симиир». Из-за недобросовестного застройщика 4 года платили деньги банку за несуществующую квартиру. Очень рады, что было принято решение выплатить нам компенсацию», — делится своей радостью Ирсан Айсин.

«Мы заключили договор еще в 2015 году, с тех пор платили ипотеку. Получить ключи должны были во втором квартале 2016 года, но застройщик дом не построил. Долгое время находились в состоянии постоянного стресса: нужно было платить банку, а квартиры нет. Очень рады, что получили компенсацию от Фонда защиты прав дольщиков. Специалисты прилетали к нам в Якутск, здесь оперативно помогли собрать все документы. Компенсация тоже пришла быстро. На деньги смогли закрыть ипотечный кредит», — рассказала Лена Фёдорова.

«Мы тоже заключили договор еще в 2015 году, но своей квартиры так и не увидели. 4 года платили ипотеку, уже и не знали, что делать. Очень рады, что было принято решение выплатить нам компенсацию через Фонд защиты прав дольщиков, оперативно собрали документы, выплата пришла на счёт в срок. На эти деньги смогли закрыть кредит в банке», — делится Туйаара Стрекаловская.

Отметим, что в общей сложности денежные компенсации за недостроенные квартиры получили более 5 тыс. дольщиков в 17 регионах Российской Федерации, в том числе и в Республике Саха (Якутия).