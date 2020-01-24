Дольщики застройщика-банкрота «Черов и К» могут встретиться с конкурсным управляющим

На следующей неделе в Якутск из Екатеринбурга прибывает конкурсный управляющий застройщика-банкрота ООО СПФ «Черов и К» Елена ТИМОФЕЕВА. Она встретится с дольщиками, которые смогут задать вопросы, а также получить информацию по формированию реестра требований и о планах по восстановлению прав дольщиков, сообщает пресс-служба Республиканского фонда защиты прав дольщиков.

Напомним, что 12 ноября 2019 года решением Арбитражного суда ООО СПФ «Черов и К» признан банкротом и отношении должника открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим назначена член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Елена Тимофеева (г. Екатеринбург).

Республиканский фонд по защите прав дольщиков еще раз напоминает гражданам – участникам долевого строительства по объектам ООО СПФ «Черов и К», что в согласно п. 4 ст. 201.4 ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)», реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении трех месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, то есть 23 февраля 2020 года

На сегодняшний день заявления о включении в реестр требований конкурсному управляющему направили только 72 дольщика. Остальные граждане, в том числе расторгшие договоры долевого участия, смогут передать заявления с пакетом документов лично Елене Тимофеевой во время встречи с дольщиками, которая состоится 28 января в 18 часов по адресу: г. Якутск, ул. Аммосова, д.8, каб. №410.

Можно также направить документы по адресу: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, а/я 188.

Необходимый пакет документов должен включать в себя:

— заявление о включении в реестр требований участников строительства, а также надлежаще заверенные копии следующих документов:

— копию паспорта (первая страница и прописка);

— копию договора долевого участия, договора уступки прав требования с отметкой о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий покупку недвижимости;

— копии платёжных документов;

— копию решения суда о расторжении договора, о взыскании средств (в случае расторжения договора);

— копию акта службы судебных приставов об окончании исполнительного производства средств (в случае расторжения договора).

Республиканский фонд защиты прав дольщиков настоятельно рекомендует дольщикам ООО СПФ «Черов и К» принять активное участие и воспользоваться представленной возможностью лично задать вопросы конкурсному управляющему.