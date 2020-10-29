Дольщики многострадального дома в Якутске написали письмо

В Якутске многоквартирный дом по адресу ул. Короленко, 25 введён в эксплуатацию после 4 лет разбирательств

В статье официальное письмо дольщиков:

Многоквартирный дом на ул. Короленко, 25 был полностью построен в 2016 году. Дольщикам начали выдавать ключи, люди начали делать ремонт и потихонечку заселяться. Однако, застройщик не смог оформить ввод дома в эксплуатацию. 4 года длились разбирательства с многочисленными проблемами с документацией. Куда только ни приходилось обращаться дольщикам.

В региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева дольщики обратились в 2019 году. Весь коллектив приемной оказал помощь дольщикам: предоставил возможность использовать их офис для встреч, совещаний, а также сами же организовывали совещания с органами власти. Дольщики написали десятки обращений от имени приемной в различные инстанции, публиковали статьи в СМИ.

Региональная общественная приемная партии «Единая Россия» сразу обратилась к мэру г. Якутска С. В. Авксентьевой и министру строительства РС (Я) П.П. Аргунову. Также, огромный вклад внесли активисты Анна Стручкова и Галина Остапчук, которые поднимали этот вопрос на уровне приемной и до окончательного решения были на месте.

Сейчас наш дом наконец-таки введен в эксплуатацию, и теперь жильцы могут официально как обладатели квартир обращаться в МФЦ и социальные структуры.

От имени инициативной группы и всех дольщиков выражаем огромную благодарность Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева за внимание к решению нашей проблемы. Желаем крепкого здоровья, исполнение всех намеченных планов и целей, счастья и благополучия вам и вашим близким!