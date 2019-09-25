Долгожданный подарок речникам

В преддверии Дня государственности Республики Саха (Якутия), 26 сентября в городском округе «г.Жатай» будет открыт долгожданный плавательный бассейн.

В торжественном открытии нового спортивного объекта примет участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Бассейн станет центром тренировок по плаванию, будет использоваться для проведения соревнований и, конечно, для занятий оздоровительным плаванием для всех жителей Жатая, в котором проживает более 10 тысяч человек.

Кроме бассейна на четыре дорожки по 25 метров, здесь расположился тренажерный зал. Общая площадь спортивного комплекса составляет 1 579,84 квадратных метров.

Комментируя это событие, министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентий Григорьев отметил: «Мы старались сделать все возможное, чтобы современный и комфортабельный бассейн стал центром оздоровления населения. Надеюсь, в стенах нового бассейна будут воспитаны будущие чемпионы».

Бассейн построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» и федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Отметим, что Жатай сегодня обретает второе дыхание. Именно здесь на базе судоремонтного и судостроительного завода в рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей» строится Жатайская судоверфь, что позволит в год строить в кооперации с машиностроительными и судостроительными предприятиями России до 10 судов речного класса различных типов и назначений, проводить модернизацию 6 судов, межнавигационный ремонт и техническое обслуживание флота, а также утилизацию не менее 2 списанных судов в год.