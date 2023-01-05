05.01.2023
11:23
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Происшествия

Долгожданной новогодней обновки так и не дождалась 

Жительница Якутска стала жертвой интернет-мошенников, желая купить меховую шубу.

В отдел полиции г. Якутска обратилась 34-летняя сотрудница государственного учреждения. Женщина сообщила полицейским, что в социальной сети она нашла страницу интернет-магазина, где ей понравилась одна из шуб стоимостью 152 000 рублей.

Вскоре якутянка написала в мессенджере продавцу о желании приобрести меховое изделие, в ответ продавец попросил 100-процентную предоплату, так как якобы очень много желающих купить данную модель.  Доверившись, женщина перевела предоплату в размере 152 000 рублей, однако обновки она так и не дождалась, а номер продавца оказался заблокирован.

Уважаемые якутяне, пользуйтесь проверенными интернет-магазинами, заранее изучайте отзывы других покупателей. Если у вас закрались сомнения по поводу благонадежности продавца — откажитесь от покупки. Берегите свои финансы!

Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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