Долгожданная встреча Колыманы и Ломоносова состоится на следующей неделе

Когда в зоопарке «Орто Дойду» ждут новое потомство Колыманы и Ломоносова? Как поживает их первенец в Ленинградском зоопарке? Читайте в материале News.Ykt.Ru.

Согласно зоотехническим правилам, зиму белые медведи Колымана и Ломоносов пережили отдельно друг от друга. Их долгожданная встреча состоится на следующей неделе. Ломоносова переведут в основной вольер, где сейчас живет Колымана. Сегодня отец медвежьего семейства находится в отдельном вольере. Посетителей к нему не пускают, так как нет специального подхода к вольеру.

Совсем скоро гости зоопарка снова увидят их вместе. В зоопарке после объединения надеются на рождение детеныша.

«После Хаарчааны Колымана не была беременна. Это как в природе, они же могут не рожать 2-3 года. Видимо, она „природница“. Надеемся, что в этом году все получится, скоро сезон», — рассказала News.Ykt.Ru начальница научно-просветительского отдела зоопарка «Орто Дойду» Наталья Сафонова.

По наблюдениям работников зоопарка, брачный сезон этой пары бывает в марте.

Колымана в зоопарке «Орто Дойду»

Скорее всего, воссоединение произойдет до 27 февраля — Международного дня полярного медведя. Тогда пара сможет отметить знаменательную дату вместе. По традиции в этот день будут показательные кормления. Белым медведям приготовят ледяной торт из рыбы, различных фруктов и овощей.

Показательное кормление в честь Дня полярного медведя планируют и в Ленинградском зоопарке, где сейчас живет Хаарчаана с бабушкой Усладой. Сотрудники якутского зоопарка держат связь с Санкт-Петербургом, следят за жизнью белой медведицы. Они уверены, что Хаарчаана в надежных руках профессионалов.

Сейчас Хаарчаане 2 года. Она стала настоящей звездой и любимицей посетителей Ленинградского зоопарка. Ее купания и игры в бассейне каждый раз собирают овации восторженных гостей. К слову, любовь к водным процедурам и аплодисментам она переняла от мамы, с теплотой вспоминают в зоопарке «Орто Дойду».

«Хаарчаана чувствует себя хорошо. Очень игривая. Мы постоянно выкладываем в соцсети видео с ней. Стараемся ее занять, то слепим снеговика, то игрушку новую придумаем», — прокомментировала News.Ykt.Ru пресс-секретарь Ленинградского зоопарка Екатерина Колгушкина.

Хаарчаана заметно подросла и стала больше есть, продолжила она. Любит яблоки и морковь. Сейчас медведица живет в прежнем вольере. Ремонт в процессе.

«Мы очень любим Хаарчаану и ждем переезда. Думаем, что переведем ее ближе к осени. Новый вольер будет больше в 8-10 раз. У них с Усладой будут одинаковые зеркальные вольеры, будут жить через стеночку. Мы обязательно сообщим о переезде», — подытожила сотрудница зоопарка.

Хаарчаана и ее новая игрушка — бочка. Старая превратилась в дырявый блин. Фото: Ленинградский зоопарк