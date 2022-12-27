Долгожданная премьера в Якутске оперы «Ньургун Боотур»

2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов России.

Сегодня в Якутске состоялась торжественная церемония закрытия Года культурного наследия народов России в РС (Я).

Как сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev глава Якутии:

Нам якутянам, этот год стал особенно близок и важен, потому что Якутия–родная земля для многих народов-129 национальностей живут здесь в мире и согласии. Символично, что год совпал со 100-летним юбилеем нашей республики. Год был непростой для всей нашей страны. Но мы черпали силу и вдохновение в духовных ценностях, которые заложены в нашей культуре. За год проведена огромная работа по сохранению, распространению и поддержке культурного наследия Якутии.

Завершилась церемония долгожданной премьерой в Театре оперы и балета национальной оперы «Ньургун Боотур», которая вызвала массу восторженных отзывов после показа на сценах Мариинского и Большого театров.

Справка

Всего по плану мероприятий Года культурного наследия народов России в Якутии проведено 80 мероприятий. Также открылись новые объекты, учреждены премии и стипендии, состоялись премьеры больших спектаклей.

По указу главы республики Айсена Николаева в этом году была создана единая система Домов Олонхо с ежегодным финансированием из бюджета в 50 миллионов рублей. Также учреждена ежемесячная стипендия для 7 олонхосутов, 7 запевал осуохая и 7 кузнецов.

Подарком к 100-летию республики стало переиздание полного собрания эпоса «Нюргун Боотур Стремительный» П.А. Ойунского на якутском языке. Состоялась экспедиция по улусам для записи разновидностей кругового танца «Осуохай».

Проведены национальный праздник Ысыах Олонхо в Верхневилюйском улусе, фестиваль мастеров народных художественных промыслов «Уус Ыһыа5а», выставка-ярмарка «UUS-IIS-AS FEST», республиканский молодежный этнофестиваль «OlonkhoFest-2022». Состоялись премьеры национальной оперы «Нюргун Боотур Стремительный», спектакля-олонхо «Хардааччы Бэргэн».

Отдельная работа проведена по цифровизации памятников культуры. На базе Национальной библиотеки открылся Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии. Завершена оцифровка рукописей 5 олонхо.

После реставрационно-восстановительных работ в городе Якутске открылся «Дом казначейства». На днях в с. Баяга Таттинского улуса откроется музейный комплекс «Уус түмэлэ» (музей кузнечного мастерства).

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Якутской АССР, в г. Якутске была организована выставка «Сокровища Третьяковской галереи» из собрания Государственной Третьяковской галереи. Выставку, состоящую из 56 произведений, посетили свыше 15 тысяч человек. Состоялись гастроли ведущих театров Якутии по районам.

В 2022 году для сохранения и пропаганды лучших образцов песенного творчества, признавая значимость якутской песенной культуры, указом главы республики также учрежден День песни, который отмечается 21 мая.

заключительные мероприятия Года культурного наследия народов России в Республике Саха (Якутия) продлятся до 25 января 2023 года. В программу включены открытие культурно-спортивного комплекса в с. Кырыкый Верхневилюйского улуса (района), культурного центра «Эйгэ» в с. Тасагар Вилюйского улуса (района), этнологического музейного комплекса «Мандар Уус» в с. Томтор Таттинского улуса и другие мероприятия.