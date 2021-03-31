31.03.2021
12:50
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Судебная хроника

«Долгое» дело Павла Халина: точка еще не поставлена

Сегодня, 31 марта, в Якутском городском суде должны были огласить приговор по делу бывшего гендиректора «Аэропорты Севера» Павла ХАЛИНА. Но судья Роман ГАБЫШЕВ объявил перерыв до 5 апреля — «удалился в совещательную комнату для изготовления приговора», как сообщила пресс-служба суда. Так что оглашение приговора по «долгому» делу Халина вновь перенесено.

Дело о хищениях в «Аэропортах Севера»

В марте 2015 года было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Аэропорты Севера» Павла Халина, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями, мошенничестве и растрате на сумму свыше 100 миллионов рублей, и его предполагаемого соучастника Ахмеда  КОТИКОВА, зам.директора филиала ООО «ГазСтройСервис». 

Им  вменяют хищение в 2011-2012 годах более 90 млн рублей, выделенных на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Чокурдах» в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».  Помимо этого, по версии следствия, Халин незаконно передал квартиру в собственность главбуху, а так же потратил средства предприятия на  свою предвыборную агитацию на праймериз перед выборами в Ил Тумэн. Так же бывшему директору «Аэропорты Севера» вменили в вину злоупотребление полномочиями за  содержание  представительств в Москве, Новосибирске и Иркутске. По мнению следствия, общий размер ущерба превысил 100 миллионов рублей. Дело расследовало Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

В  декабре 2017 года дело в отношении Ахмеда Котикова было выделено в отдельное производство.

Следствие и суд длятся семь лет

Якутский городской суд в первый раз рассмотрел это громкое дело в марте 2015 году. Потом дело три раза возвращали прокуратуру из-за недостатков обвинительного заключения, сменилось несколько судей. В феврале 2017 года  дело Халина  передали  судье Роману Габышеву, который несколько раз приостанавливал рассмотрение из-за болезни подсудимого. В общей сложности, под следствием и в качестве подсудимого  Павел Халин находится около семи лет.

Павел Халин не признает свою вину

SakhaLife в 2017 году предоставил возможность изложить свою точку зрения подсудимому Павлу Халину:

Впервые! Павел Халин об аресте и уголовном преследовании

Павел Халин не признает своей вину и утверждает, что ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорте Чокурдах был заменен демонтажем полосы и устройством грунтовой ВПП, для чего на сумму выделенных денежных средств предприятием был закуплен щебень. По его словам, щебень хранится в п. Мохсоголох на карьере АО ПО «Якутцемент» и в аэропорту Чокурдах. Павел Халин не признает и другие обвинения, заявив, что квартира бухгалтеру была выделена законно, что на агитацию на праймериз он потратил личные средства, а представительства предприятия в других городах действовали до и после его работы в должности директора ФКП «Аэропорты Севера».

Точку в этом деле должен поставить судебный процесс, который сейчас находится на стадии подготовки приговора. 

Источник: Татьяна БУРЦЕВА, Сетевое издание "SAKHALIFE.RU"
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