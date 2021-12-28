Долг УК и ТСЖ перед энергетиками Якутии – 234 миллиона рублей

Энергетики определили исполнителей коммунальных услуг с лучшей и худшей платежной дисциплиной по итогам 2021 года. В список вошли управляющие компании и товарищества собственников жилья Алданского, Ленского, Олекминского районов и г. Якутска. При составлении списка должников учитываются выполнение обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, размер задолженности и количество периодов её образования.

Общая задолженность недобросовестных исполнителей коммунальных услуг из рейтинга декабря достигла почти 235 миллионов рублей. В список худших вошли 27 УК и ТСЖ. Во главе списка неплательщиков столицы республики – ЖЭУ «Центральное» с долгом более 50 миллионов рублей. УК ООО ЖКХ «Столичное» задолжало энергетикам за потребленный энергоресурс более 22 миллионов, а УК ООО «НВС-Сервис» — более 18 миллионов рублей.

В верхних строках реестра должников среди ТСЖ г. Якутска – «Университетское» с неоплаченным долгом в 8 миллионов рублей, «Горького-2009» (7,5 млн рублей) и «Взлет» (4,6 млн рублей).

Безусловный и бессменный лидер по накоплению долгов в районах — ООО «Возрождение» из Алдана, задолженность которого составляет уже более 13 миллионов рублей. На втором месте – ООО «Град-Сервис» из г.Ленска с долгом более 9 миллионов.

С полным списком неблагонадежных исполнителей коммунальных услуг можно ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК»: https://www.dvec.ru/iku/rating/yakutiya/

Также ПАО «ДЭК» традиционно составляет рейтинг лучших исполнителей коммунальных услуг из числа компаний, которые честно выполняют свои обязательства по отношению к энергокомпании. В декабре в него вошли 15 УК и ТСЖ. Среди них: ООО «Прометей+», ЖКХ «Строительное», ООО «Сфера комфорта» и другие — полный список опубликован на сайте ПАО «ДЭК». Из их числа по итогам 2021 года будут определены победители и лауреаты акции среди юридических лиц «Надежный партнер». Награждение и размещение рейтингов всех дальневосточных регионов на сайте ПАО «ДЭК» состоится в январе 2022 года.