Долг платежом красен

По материалам проверки прокуратуры Оймяконского района возбуждено уголовное дело о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере

Прокуратура Оймяконского района провела проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

Установлено, что руководитель общества с ограниченной ответственностью, достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда о взыскании задолженности по коммунальным платежам, а также о возбужденном исполнительном производстве, при наличии возможности, совершил умышленные действия, направленные на злостное уклонение от погашения вышеуказанной задолженности.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.