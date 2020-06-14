Долаана Федотова: Культура будет объявлена уникальным наследием многонационального народа России

1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию РФ. Они затрагивают многие сферы жизни. Одно из важнейших изменений — закрепление статьи о том, что «культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».

Это очень важно, потому что культура испокон веков являлась связующей и неотъемлемой частью жизни всех народов. Изменения позволят закрепить обязанность государства по защите, охране и поддержке культуры на уровне Конституции России, таким образом, поддержка будет осуществляться от имени Российской Федерации постоянно и на уровне нашего основного закона. Поэтому я призываю всех проголосовать за поправки в Конституцию РФ, чтобы культура получила более широкое значение, охрану и поддержку со стороны государства.

Хореограф-постановщик Национального театра танца им. С. Зверева – Кыыл Уола, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Долаана ФЕДОТОВА.