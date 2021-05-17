Доктор наук выиграла конкурс SakhaLife!

Наши читатели активно участвуют в конкурсах SakhaLife. В этот ненастный день, когда великая река Лена приготовилась вскрыться у Якутска, мы подвели итоги конкурса «Угадай картину и художника», объявленный 3 мая.

Многие наши читатели сразу угадали картину кисти известного якутского живописца, заслуженного деятеля искусств Якутии Андрея ЧИКАЧЕВА. Кстати, Андрей Васильевич любезно дал SakhaLife авторское согласие на использование любой его картины в этом конкурсе.

Однако условия конкурса были таковы, что необходимо было собрать все пазлы картины, которые редакция несколько дней размещала в разных новостях в рубрике «Культура». И тут, конечно, пригодился системный подход, которым отличается наша победительница.

Первой все пазлы собрала воедино и отправила на почту редакции Наталия БУРНАШЕВА, доктор исторических наук, доцент по кафедре политологии, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН.

Наталия Ивановна оказалась постоянной читательницей SakhaLife.

— SakhaLife — мое любимое информагентство! Мне нравится оперативность и качество информации. И хороший вкус, с которым вы ведете свой паблик. Нравится, что есть позитивные новости. Мне кажется, что я читаю вас всю жизнь!

Как и было заявлено, спонсором конкурса выступил Союз художников Якутии под председательством Василия АМЫДАЕВА. Союз художников предоставил в качестве приза уникальный Альбом-каталог – 2011, посвященный 70-летию творческого союза. Нынче Союз художников Якутии отмечает свое 80-летие, готовится новый альбом-каталог. А этот уже стал библиографической редкостью, частью истории республики.

Приз победительнице вручила Христина ФЕДОРОВА, ответственный секретарь Союза художников Якутии.

Наталия Ивановна пришла с подарком для SakhaLife. Она вручила свою новую книгу «Власть и управление национальной окраиной», посвященную экономике Якутии в ХIХ – первой трети ХХ века. Наталия Бурнашева – автор трех монографий и более 100 научных статей, посвященных вопросам истории Якутии ХIХ – ХХ веков. Область научных интересов автора – проблемы социально-политической и экономической истории Якутии.

Благодарим всех читателей, которые приняли участие в конкурсе «Угадай картину и художника»! Предлагаем участвовать и в других конкурсах SakhaLife в сфере культуры и искусства.