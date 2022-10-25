Доктор на миллион — Сахаайа Чон

В последнее время мне везет на знакомство с земскими докторами. Несколько дней назад я общалась с опытным врачом-терапевтом села Аппаны Намского улуса» Лидией СИДОРОВОЙ, не подозревая, что она работает по программе «Земский доктор», а буквально через три дня передо мной сидела еще один Намский земский врач – молодой хирург Сахаайа ЧОН.

— Вы – земский доктор, Сахаайа. Это, наверное, накладывает на врача особую ответственность?

— Я хирург и земский доктор. Программа «Земский доктор» была принята с целью обеспечения врачами сел и маленьких городов, где обычно специалистов не хватает. Многие мои однокурсники по программе уехали в разные районы, и в Намском улусе нас тоже много. Когда однажды главный врач Намской центральной районной больницы спросил меня о моих дальнейших планах, нет ли желания вступить в программу «Земский доктор», я с удовольствием согласилась. Получила положенные по программе два миллиона, купила в Намцах квартиру, привезла сына и очень довольна. Быть земским врачом очень интересно. В районе сложнее работать, потому что возможности диагностики несколько ограничены. Но зато у сельского врача клиническое мышление работает лучше, потому что надо думать. Руки врача в селе, особенно в маленьком и удаленном от центра, заменяют все виды обследования. Нужно много читать, учиться самостоятельно. Нам, молодым врачам, очень помогает то, что те врачи, которые долгое время работали в сельской больнице, придумали разные симптомы и синдромы. Когда я училась в Нюрбе, у меня был наставник Прокопий Прокопьевич ТИХОНОВ. Он отработал хирургом пятьдесят лет, и я, начиная с первого курса, во время летней практики брала ночные дежурства, ходила к нему, училась. Он говорил, что руки хирурга – это и есть наш инструмент, что пальпация очень много дает. Учил, что надо очень внимательно слушать пациента, Прокопий Прокопьевич показывал и рассказывал о симптомах, синдромах, учил меня постоянно, и все это мне очень пригодилось в самостоятельной работе.

— Вы как будто знали, что будете земским врачом, многому учились заранее.

— Во время ординатуры врачи специализируются по своему направлению, и работа в отделении дает будущему врачу очень многое. Я поработала во время ординатуры в разных больницах Якутска, мне было очень интересно, хотелось все увидеть, попробовать, работала в терапии, сосудистой хирургии, нейрохирургии, урологии, колопроктологии, хирургии, комбустиологии. Дежурила, ассистировала, оперировала под руководством наставников, так что опыта и знаний получила много. Кстати, те мои однокурсники, кто проходил ординатуру в других городах, говорят, что практики у них почти не было, многие даже не ассистировали на операциях, а в СВФУ мы получили очень многое, и я рада, что ординатуру прошла именно здесь.

— После академии Вы сразу поехали в район. Почему?

— Мне хотелось работать в районе. По окончании учебы в прошлом году я вначале поехала в Нюрбу, но из-за того, что поступила в аспирантуру, мне пришлось оттуда уехать. Мои наставники Николай Михайлович ГОГОЛЕВ и Айталина Алексеевна МАКСИМОВА посоветовали мне выбрать работу либо в Якутске, либо в каком-то из близлежащих районов, чтобы можно было ездить в город по вопросам диссертации. Было место хирурга в Намцах и в Республиканской больнице №2. Мне хотелось самостоятельной работы, своего пациента, чтобы можно было вести его с начала до конца, чтобы видеть результат своей работы, чтобы можно было сказать «это я его вылечила», поэтому я выбрала Намцы. В городе я была бы врачом приемного покоя и в лечении пациента, которого приняла, не участвовала бы, а здесь у меня есть возможность видеть результат своей работы, и я этому очень рада.

Молодежь для сельской больницы – всегда повод порадоваться: за работу берутся охотно, со свежими силами и знаниями, с позитивным настроем.

— Как Вас встретили в районе? Как работается?

— Я приехала в Намцы, как сейчас помню, 23 августа прошлого года, в больнице встретили меня очень тепло. Прошла недельную стажировку в поликлинике, а через неделю меня уже приняли как основного работника хирургического отделения в стационар. Это меня очень удивило и, конечно, обрадовало. Нас хирургов трое, заведующий – Дьулустан Ильич ПЕСТЕРЕВ, в поликлинике – Анна Валерьевна АТЛАСОВА и я. Обращений к хирургам очень много. Хорошо, что в больнице есть УЗИ. Тот же аппендицит мы определяли раньше по жалобам больного, анамнезу и общему анализу, а теперь, благодаря тому, что по ночам дежурят коллеги УЗИсты, есть возможность проводить УЗИ-исследования. Я работаю в стационаре, иногда в поликлинике, участвую с другими специалистами в выездах по району, участвую в диспансеризации. В больнице коллектив молодой, дружный. Мы работаем коллегиально, не делим пациентов на своих и чужих, консультируем, ходим на перевязки, помогаем друг другу.

Доктор перечисляет преимущества работы в селе. Условия работы врача в Намской центральной районной больницы действительно не хуже, чем в городе: и специалистов достаточно, и медицинская помощь здесь более доступна, пациентам не приходится долго ждать приема в поликлинике, и врач может позволить себе при необходимости потратить больше времени на индивидуальную консультацию. А возможности «думать», как говорит молодой специалист, действительно,достаточно.

— Как проходит Ваш рабочий день?

— Утро начинается с планерки, потом обход. По понедельникам – с заведующим, по средам участвуют в обходе главный врач Ариан Николаевич СЕРГЕЕВ, его заместитель по лечебной работе Лидия Владимировна СЛЕПЦОВА. Обходим вместе всех больных без исключения. В остальные дни обход делаю сама, подробно говорю с каждым пациентом. У каждого человека заболевание протекает по-своему, для каждого пациента его болезнь – самая важная проблема, и он хочет знать о ней все. Я считаю, что надо лечить пациента и словами тоже, общаться, досконально все объяснять, давать надежду на выздоровление. После обхода у меня работа с историями болезни, с результатами обследований, анализов, консультации, встречи с родственниками пациентов, выписка. Потом – в школу, за сыном. Он у меня первоклассник, но очень серьезный, способный и самостоятельный. Когда я задерживаюсь, на работе всякое бывает, он все понимает, ждет меня, занимается своими делами и никогда не капризничает.

— Какие планы на будущее? Кем Вы видите себя лет где-то через десять?

— Думаю, к этому времени закончу аспирантуру. В планах – учиться дальше.