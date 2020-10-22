Доктор медицинских наук высказал свое мнение о насущной проблеме

Глава и Правительство Республики Саха (Якутия) делают все возможное и невозможное для борьбы с коронавирусом. Давайте мы, организаторы здравоохранения, также поможем победить эту инфекцию. Другого пути нет, кроме сиюминутного адекватного лечения заболевших людей, которое спасет жизни всех больных!!!

Другой вопрос (я ничего против не имею), чтобы во время лечения проводить контрольный анализ и КТ, а вообще врачи вместо КТ должны и обязаны думать и проводить аускультацию и перкуссию легких грудной клетки и выявить процент поражения легких. А то в последнее время техника начинает заменять клиническое мышление врачей — это очень пагубное направление. Поэтому своих дорогих коллег призываю к клиническому мышлению, а не уповать на технику.

Я хочу по этому поводу выслушать людей, которые переболели этой коварной инфекцией или их родственников, чтобы знать, как победить эту коронавирусную инфекцию.

Как победить коронавирус с минимальными затратами в бюджете здравоохранения

Как мы знаем, при гриппе больного никогда не направляем на КТ и анализы, а сразу назначаем адекватное лечение и изолируем больного.

А с коронавирусом творится что-то неладное. Почему-то врачи, в первую очередь, стали направлять на анализы и КТ, тем самым теряется драгоценное время. Об этом говорят все международные эксперты всемирного здравоохранения, а также отечественные корифеи медицины.

Врач должен и обязан ставить диагноз на основании клинических данных и очень характерных симптомов коронавирусной инфекции.

Врачи-эпидемиологи очень хорошо работают на очаге инфекции, чтобы ликвидировать эту коварную инфекцию. А эту очень огромную работу мы, лечащие врачи, сводим на нет, не назначая сразу адекватное лечение, направляем на КТ и анализы. А там очередь на несколько дней — от 7 до 10 дней, а иногда еще больше. Таким действием мы помогаем распространению коварной инфекции в республике. Надо назначать своевременное лечение против инфекции. Почему так говорю? Потому что 7-10 дней заболевший человек «гуляет» по городу в поисках места для сдачи анализа и КТ, притом, возможно, заражая несколько десятков здоровых людей.

Если у больного обнаружили клинические проявления коронавирусной инфекции с температурой свыше 37,5 градусов, а также один или более следующих признаков: кашель сухой или со скудным отделением мокроты, одышку, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение кислородом по данным пульсоксиметрии (Sp02) 95%, боль в горле, насморк и другие катаральные симптомы (слабость, головная, мышечная боли, кожная сыпь, рвота, диарея, потеря обоняния и вкуса), то врач сразу должен начать лечение от коронавирусной инфекции, не затягивая и не требуя анализы и КТ. Только лечение на раннем этапе болезни спасет больного от осложнений и применения дорогостоящего лечения.

При проявлении инфекции больной должен самоизолироваться и срочно вызвать скорую или участкового врача. А врачи должны его госпитализировать в инфекционное отделение или в обсерватор, чтобы сразу назначить адекватное лечение, не направляя больного на анализы и КТ.

Все мы хорошо знаем, что наши врачи инфекционисты очень успешно лечат и спасли десятки тысяч жизней. За это им особое спасибо!

Если бы всем больным сразу бы начали лечение, то ни одного случая осложнения болезни не было бы. Этим самым само собой отпала бы нужда в использовании дорогостоящего лечения, таких как использование ИВЛ, гормонотерапия и других видов затратного лечения. Мы бы сэкономили в бюджете здравоохранения несколько сотен миллионов рублей. Для этого нужна только правильная организация работы медицинских работников, а не направление больных на поиски мест сдачи анализов и КТ по всем медицинским учреждениям города.

Я рассчитываю на то, что по этому поводу выскажутся врачи-инфекционисты и эпидемиологи.

С уважением, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Юрий Павлович СТЕПАНОВ.