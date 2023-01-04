04.01.2023
20:48
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Происшествия

Доктор Луцкан: Вовремя успели уехать при посещении Донецка…

Иван Луцкан, главврач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы находится в командировке в Донецке. Он сообщает в своем тгк Доктор Луцкан:

Называется вовремя успели уехать при посещении Донецка. Республиканский травматологический центр подвергся сильному обстрелу попало туда, где мы с Иннокентием буквально за 30 минут до этого мы встречались с коллегами и договаривались о взаимодействии. Громыхало рядом очень сильно. На улицах было пустынно.

Мы успели посетить 2 больницы. Больницу в Калининском районе, которая неоднократно становилась объектом попадания снарядов неонацистов, разбиты стекла в офтальмологическом отделении.

Познакомился с главным офтальмологом ДНР д.м.н, профессором Татьяной Викторовной Олейник, которая единственная в больнице выполняет операции на заднем отрезке глаза и работает под постоянным обстрелами. Большое уважением таким специалистам. На этом командировка подошла к концу.

Фото: тгк Доктор Луцкан
Источник: тгк Доктор Луцкан

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