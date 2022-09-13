13.09.2022
18:36
139

Происшествия

Доктор Иван Луцкан: Хорошо, что в больнице есть дизельная электростанция…

Иван Луцкан сообщил в своем тгк Доктор Луцкан:

Хорошо, что в больнице есть своя дизельная электростанция и основное оборудование для экстренных операций подключено. Но без света Свердлова, 15 и 17 сидит с 18:00. Опять ветер виноват? Фото говорит само за себя.

Фото: тгк Доктор Луцкан
Источник: тгк Доктор Луцкан

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