Доктор Иван Луцкан: Хорошо, что в больнице есть дизельная электростанция…

Иван Луцкан сообщил в своем тгк Доктор Луцкан:

Хорошо, что в больнице есть своя дизельная электростанция и основное оборудование для экстренных операций подключено. Но без света Свердлова, 15 и 17 сидит с 18:00. Опять ветер виноват? Фото говорит само за себя.