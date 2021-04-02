Доктор философских наук поведал уникальный рассказ
Уникальный рассказ о становлении философской школы в нашей республике продолжает доктор философских наук — Виктор Данилович МИХАЙЛОВ.
Сегодня он поведет рассказ о своей супруге и коллеге — Тамаре Михайловне МИХАЙЛОВОЙ и ее близком друге и соратнике Анатолии Георгиевиче НОВИКОВЕ.
Благодаря их усилию с 1992 по 2012 годы в Якутске плодотворно работал специализированный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по двум шифрам философского знания – онтология и теория познания и социальная философия. «Выпускники» кафедры философии, а это около полсотни защитившихся при ней продолжают приносить пользу в развитии нашей республики и страны.
Приятного просмотра!
Фото: фото из личного архива В.Д. Михайлова и кафедры Философии СВФУ им. М.К. Аммосова
Источник: Алексей Пудов
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