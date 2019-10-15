Докатались!

14 октября около 23 часов на пересечении проезжих частей ул. Комарова – пер. Школьный г. Алдан молодой человек 23 лет и женщина 33 лет, катаясь на снегокате «Аргамак» с пер.Школьный на проезжей части, не справились с управлением снегоката, совершили наезд на автомобиль «MITSUBISHI RVR» под управлением водителя 25 лет, двигавшегося по ул. Комарова (слева на право).

В результате ДТП молодая пара с телесными повреждениями доставлена каретой скорой помощи в больницу г.Алдан, мужчина получил закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением, женщина ушибленную рваную рану, ссадину левого коленного сустава, вдвоем госпитализированы в травматологическое отделение.

Водитель имеет 4 года водительского стажа по категории «В», за текущий год не раз привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД. В момент ДТП находился в салоне автомашины один и был пристегнут ремнем безопасности. По медосвидетельствованию не установлено алкогольное опьянение, трезв.

Местом ДТП является пересечение проезжих частей ул. Комарова –пер. Школьный, дорожное покрытие асфальтированное со снежным накатом, дорога прямая в плане, уклон, конец спуска, освещенный участок дороги. В это время шли осадки в виде снега, темное время суток.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям республики, что катание с несанкционированных горок опасно! С наступлением устойчивого снежного покрова не редки случаи, когда дети и взрослые устраивая несанкционированные горки вблизи проезжей части, выезжая на нее в процессе катания, становились участниками дорожно-транспортных происшествий. Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции наряду с плановым осмотром улично-дорожной сети проводят обследования улиц на предмет выявления подобных горок, наледи и склонов, которые выходят на проезжую часть. Особое внимание уделеятся территориям возле школ, где дети чаще всего устраивают зимние забавы и могут случайно попасть под колеса машин. При выявлении потенциально опасных ледяных горок и склонов просим сообщать в УГИБДД региона по телефону: 352222, в г.Якутске ГИБДД: 127, 473569.