Доходы мобилизованных не будут учитываться при выделении их семьям соцподдержки

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки, сообщает тгк Правительство России.

Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы гражданина, призванного на военную службу по мобилизации. Таким образом, нуждающиеся семьи будут получать соцподдержку на прежнем уровне. Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идет о таких мерах поддержки, как:

пособия женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности;

ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет;

выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка;

социальный контракт.