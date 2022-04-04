Доход незаконного перевозчика составил 15 млн рублей. Возбуждено уголовное дело

По материалам проверки прокуратуры Оймяконского района возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве в сфере перевозок пассажиров.

Прокуратурой Оймяконского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории поселка Усть-Нера.

По результатам проверки установлено, что одним из индивидуальных предпринимателей, не имеющим лицензии на осуществление перевозок пассажиров незаконно осуществлялась перевозка пассажиров по внутримуниципальному маршруту по территории поселка Усть-Нера.

Общий размер незаконно полученного предпринимателем составил свыше 15 млн. рублей.

По данному факту прокуратурой района в Следственную группу ОМВД России по Оймяконскому району направлены материалы проверки в отношении предпринимателя для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ — осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

По материалам проверки следователем СГ ОМВД России возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по факту незаконного предпринимательства.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района.