Догазификация населенных пунктов Мирнинского района

Продолжается активная работа с муниципалитетами республики по реализации госпрограммы социальной газификации

На днях состоялась рабочая встреча по догазификации населенных пунктов Мирнинского района

Встречу провел главный инженер-первый заместитель генерального директора АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев. Мирнинский район представил заместитель главы МО «Мирнинский район» Игорь Видман и генеральный директор ООО «Айхалтрансгаз»Алексей Иванищев. Министерство промышленности и геологии РС(Я) приняло участие во встрече в лице заместителя руководителя департамента промышленности Михаила Винокурова.

В подключении к газу домовладений Мирнинского района по программе социально газификации задействовано ООО «Айхалтрансгаз», которое является дочерним предприятием АО «АЛРОСА-Газ». На сегодня продолжается информирование населения и сбор заявок.

Во время встречи обсудили ключевые изменения в нормативной базе, которые непосредственно касаются вопросов догазификации, а также обменялись мнениями по порядку финансированияэтапов газификации населенных пунктов Мирнинского района. Одной из первоочередных задач обозначена актуализация числа домовладений, которые могут подключиться к газу в рамках первого этапа социальной газификациив течение 2022 года и в перспективе до 2030 года.