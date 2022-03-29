Доцента СВФУ обманула на крупную сумму лже-сотрудник ПФР

62-летняя доцент СВФУ лишилась почти 200 тысяч рублей после общения с «работником» ПФР. Женщина сообщила, что с её кредитной карты похищены денежные средства, передает ЯСИА.

Потерпевшая пояснила, что ранее обращалась в пенсионный фонд по вопросу возврата накопительной части пенсии. 21 марта ей позвонила женщина, которая представилась работником пенсионного фонда и сказала, что необходимо подойти к ним в отделение. Заявительница объяснила, что не может подойти, так как находится в данный момент в г.Нерюнгри и попросила перевести полагающиеся ей деньги на банковскую карту. Тогда лжесотрудница сказала, что деньги будет отправлять частями и для перевода ей нужны будут коды, которые придут на телефон в смс.

Потерпевшая продиктовала несколько кодов и в какой–то момент заподозрила что-то неладное, после чего прервала разговор. Проверив смс-уведомления из банка она увидела, что с её кредитной карты произошло списание 190 000 рублей.