Доцент СВФУ Айтал Яковлев: «Конституция и ее правки – это попытки внести социальные гарантии в основу государства».

Основной закон государства – ориентир для решения глубинных вопросов общества. Так считает доцент исторического факультета Северо-Восточного федерального университета Айтал Яковлев.

Как отметил кандидат исторических наук Айтал Яковлев, конституция меняется на определенном этапе развития государства.

«В истории страны на различных этапах ее становления в Конституцию не раз вносились изменения, которые были продиктованы условиями, в которых на тот момент находилось государство. Первой конституцией в истории России можно считать манифест 1905 года. Затем конституции Советского союза. Каждая конституция и ее правки – это попытки внести общечеловеческие ценности, социальные гарантии в основу государства, стабилизировать государственную власть», – сказал он.

По словам доцента, в любом обществе существуют глубинные проблемы и с ними надо бороться.

«В этом деле ориентиром должны быть и моральные устои каждого отдельного человека, и Основной закон для государства. Никто не скажет, что это идеальный документ. Думаю, коллеги-юристы согласятся, что не бывает принципиально идеальных и адаптированных к реальной жизни правовых документов. Поэтому у нас работают политики, юристы, парламент, органы публичной власти – чтобы правила взаимодействия людей работали нормально, чтобы законы и правовые акты могли быть максимально близкими к гуманистическим ценностям, и не противоречили им», – добавил Айтал Яковлев.

Статьи, касающиеся вопросов языка и взаимодействия между народами, проживающими на территории Российской Федерации, представляют наибольший интерес для доцента. Они показывают, что самосознание народов, позиционирование каждого из них в общей системе общенациональных отношений, исторически заключенных в принципах федерализма, находятся на высоком уровне, и стремительно развиваются, сталкиваясь с новыми вызовами времени, подчеркнул он: