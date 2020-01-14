Крупные кадровые перестановки в «АЛРОСА»

Компанию «Севералмаз» группы АЛРОСА возглавит Равиль Санатулов. В январе он исполняет обязанности гендиректора общества в статусе первого заместителя Андрея Письменного, находящегося в отпуске. Андрей Письменный, возглавлявший «Севералмаз» с 2015 года, по возвращении из отпуска покидает свой пост в связи с окончанием срока действия трудового договора.

Равиль Шамильевич Санатулов родился в 1963 году. В 1986 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности горный инженер, и в том же году начал работать на прииске Ирелях Мирнинского ГОКа. За время работы в компании Равиль Шамильевич прошел путь от слесаря по ремонту горного оборудования до поста директора Айхальского ГОКа — координатора предприятий компании в п. Айхал, который он занимал с 2007 по 2018 годы.

С осени 2018 года до назначения в «Севералмаз» Р.Ш. Санатулов являлся советником гендиректора АЛРОСА. «Равиль Шамильевич обладает большим профессиональным и управленческим опытом, более десяти лет он возглавлял один из крупнейших ГОКов АЛРОСА. Уверен, что его знания будут востребованы на новом месте и помогут «Севералмазу» успешно решить все стоящие перед предприятием стратегические задачи, — прокомментировал назначение генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов. — Я также хочу поблагодарить Андрея Васильевича Письменного за важный вклад в развитие компании и российской алмазодобычи в целом, и пожелать ему всяческих успехов. За два десятилетия работы в Якутии и Архангельской области он зарекомендовал себя как замечательный руководитель и профессионал своего дела». До прихода на пост главы «Севералмаза» в 2015 году А.В. Письменный на протяжении 18 лет работал на предприятиях АЛРОСА в Якутии, пройдя путь от заместителя главного инженера по специальным работам Мирнинского специализированного шахтостроительного управления до главного инженера АЛРОСА. В 2007 году он был удостоен звания «Заслуженный горняк Республики Саха (Якутия)». «Севералмаз» под руководством А.В. Письменного ввел в эксплуатацию новый производственный комплекс и административно-хозяйственный корпус, обновил парк горной техники и завершил масштабный проект по строительству мазутного хозяйства на Ломоносовском ГОКе и переводу газодизельной электростанции на тяжелое топливо. Справка:ПАО «Севералмаз» — дочернее общество АК «АЛРОСА» (ПАО), которое осуществляет добычу алмазов на территории Архангельской области. В настоящее время Ломоносовский ГОК «Севералмаза» отрабатывает кимберлитовые трубки Архангельская и Карпинского-1. За 9 месяцев 2019 года предприятие произвело 3,1 миллиона карат алмазов — примерно 10% совокупной добычи группы АЛРОСА за период.