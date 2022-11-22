Дочка ГУП ЖКХ изготовила более 30 тысяч метров труб

С начала 2022 года МИП «Сахаэнергоэффект» изготовило для нужд производственных филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)» 34 тысячи пог. м труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

В рамках ремонтной программы в Абыйский, Аллаиховский, Булунский, Горный, Жиганский, Момский, Эвено-Бытантайский филиалы и Заречный участок Кобяйского улуса доставлено 9 пог. км ППУ-труб. Для осуществления мероприятий по технологическому присоединению объектов в Оленекский, Среднеколымский, Булунский, Верхоянский, центральные, заречные и вилюйские филиалы направлено 25 пог. км трубной продукции.

ООО «МИП «Сахаэнергоэффект» (дочерняя компания ГУП «ЖКХ РС (Я)») запустило линию по производству труб в оцинкованной оболочке с ППУ-изоляцией в 2015 году. За весь период произведено более 223 тыс. пог. м труб для нужд предприятия и сторонних организаций.

Компания изготавливает ППУ-трубы диаметром от 57 до 426 мм, которые полностью соответствуют установленным стандартам качества. Такие трубы со сроком эксплуатации более 20 лет снижают потери тепла в сетях от 25-30% до 5-7%, снижают затраты на эксплуатацию трубопроводов в 9 раз и на ремонт теплотрасс в 3 раза.