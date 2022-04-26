Дочь заперла мать в бане и подожгла… Она погибла

На сайте Верховного суда РС(Я) сообщается, что оглашен приговор за преступление, совершенное с особой жестокостью в начале марта 2021 года. К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, стала требовать деньги у своей матери В., находящейся в бане. Получив отказ, дочь заперла дверь бани с наружной стороны, облила ее и ступени крыльца бензином, и подожгла. Чуть позже она покинула место происшествия. В связи с тем, что дверь бани была закрыта снаружи запорным самодельным устройством, В. не смогла выбраться из горящей бани, и скончалась на месте происшествия от полученных ожогов.

К. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 105 УК Российской Федерации (убийство, совершенное с особой жестокостью), ей назначено наказание 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.