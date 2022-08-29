Дочь пропавшего в море сообщила подробности происшествия

Как уже сообщалось в СМИ, В Усть-Янском районе Якутии без вести пропали три человека, которые отправились по морю к Новосибирским островам.

Дочь одного из пропавших опубликовала в социальной сети обращение в прокуратуру, где сообщила подробности происшествия:

Я, Ворогушина Евдокия Дмитриевна, обращаюсь к Прокуратуре Усть-Янского района, Прокуратуре

Республики Саха (Якутия) с жалобой на бездействие сотрудников администрации Усть-Янского района, МЧС РФ по Республике Саха (Якутия) и Службы Спасения Республики

Саха (Якутия).

Мой отец, Ворогушин Дмитрий Дмитриевич, 1971г.р. и его напарник Григорьев Юлюстан Герасимович, выехали в море по направлению п.Нижнеянск — Новосибирские острова.

В среду, 24.08.2022, они выехали на катере Nissan FS 550 сп. Нижнеянск до нулевого километра (так обозначают судно на выезде из устья реки Яны) и в четверг утром, 25.08.2022, выехали в море.

В этот же день они пересеклись с гражданами Усть-Янского района — Гороховым Николаем и Чикачевым Никитой на участке «Святой нос», что находится в 300-х км от п.Нижнеянск (в

семи часах езды).

Эта информация была получена местными жителями в ходе самостоятельных поисков. Были высланы люди в море, чтобы найти их местоположение вблизи берегов. На данный момент, 29. 08.2022, следов не обнаружено.

Моя мать, Ворогушина Марьяна Алексеевна, подала заявление в субботу в 17:00 ч. 27.08.2022 г. в МЧС и полицию Усть — Янского района.

Сегодня, 29 августа, запланированный для поисков вертолет так и не вылетел, несмотря на ясную погоду. Причиной указывается то, что по словам местного жителя – Егора Алексеевича Томского, катер отца вдели на участке «Святой нос» в пятницу, 27 августа. Почему служба спасения отталкивается на слухи того, кто не был напрямую участником этого действия?

Хочу добавить, что мой отец не мог два дня быть не замеченным близ берегов и тратить топливо, не доезжая до конечного пункта.

Считаю, что органы власти и им подвластные структуры бездействуют, что ставит под опасность жизнь и здоровье моего отца и дяди. В их действиях усматривается преступная халатность, прошу провести проверку и принять безотлагательные меры для поиска.