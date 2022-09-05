05.09.2022
17:02
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Происшествия
Дочь пропавшего в море отправилась искать отца
Ева Ворогушина 5 сентября отправилась осуществлять поиски отца Ворогушина Дмитрия Дмитриевича, которой вместе с напарником Григорьевым Юлустаном Герасимовичем пропали в районе полуострова «Святой нос» Северного Ледовитого океана — передает телеграм-канал Yakutsk News.
Ева вылетела рейсом Полярных авиалиний до Усть-Куйги, где далее на катере отправится до села Казачье.
Она сообщила о том, что будет поддерживать связь через доверенное лицо.
Также Ева попросила помощи в распространении любой информации касающейся поисков.
Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
Один комментарий на «Дочь пропавшего в море отправилась искать отца»
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