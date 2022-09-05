Дочь пропавшего в море отправилась искать отца

Ева Ворогушина 5 сентября отправилась осуществлять поиски отца Ворогушина Дмитрия Дмитриевича, которой вместе с напарником Григорьевым Юлустаном Герасимовичем пропали в районе полуострова «Святой нос» Северного Ледовитого океана — передает телеграм-канал Yakutsk News. Ева вылетела рейсом Полярных авиалиний до Усть-Куйги, где далее на катере отправится до села Казачье. Она сообщила о том, что будет поддерживать связь через доверенное лицо. Также Ева попросила помощи в распространении любой информации касающейся поисков.

Фото: Из соцсетей https://t.me/yakutsk_newss Источник:

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