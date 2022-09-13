Дочь пропавшего в море: Меня будто током шилбануло…

Ева Ворогушина, дочь пропавшего в море сообщила в соцсети, что ФСБ пошли на встречу:

Меня будто током шилбануло. Я была в отчаянии от того, что нет помощи… Своими силами, силами республиканского МЧС и Службы спасения было сделано все и нам нужны были военные. Буду держать вас курсе — сообщила Ева Ворогушина.