13.09.2022
14:27
1022

Происшествия

Дочь пропавшего в море: Меня будто током шилбануло…

Ева Ворогушина, дочь пропавшего в море сообщила в соцсети, что ФСБ пошли на встречу:

Меня будто током шилбануло. Я была в отчаянии от того, что нет помощи… Своими силами, силами республиканского МЧС и Службы спасения было сделано все и нам нужны были военные. Буду держать вас курсе — сообщила Ева Ворогушина.

Дочь пропавшего в море отправилась искать отца
Дочь пропавшего в море сообщила подробности происшествия
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети

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