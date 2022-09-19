19.09.2022
14:29
105
Общество
Дочь пропавшего в море: Каждое слово — ножом по сердцу
Дочь пропавшего в море, Ева Ворогушина призналась в соцсети, как тяжело родным слышать слухи и обратилась к «героям» этих слухов.
Поиски продолжаются 26 дней.
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
#Дочь пропавшего на море: Каждое слово - ножом по сердцу#Ева Ворогушина#республика саха (якутия)#Якутия
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