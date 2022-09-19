Дочь пропавшего в море: Каждое слово — ножом по сердцу

Дочь пропавшего в море, Ева Ворогушина призналась в соцсети, как тяжело родным слышать слухи и обратилась к «героям» этих слухов. Поиски продолжаются 26 дней.

Фото: Из соцсетей Источник: Соцсети

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