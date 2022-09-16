Дочь продолжает искать пропавшего отца

Ева Ворогушина: «Федеральное агенство морского и речного транспорта и МЧС России взяли дело под контроль» Об этом она написала в соцсетях. «Поговорила с ответственными лицами. Силами местных и родственников поиски продолжаются, но этого мало», — сообщает Ева. Сейчас она находится в Казачье. Надеемся, что очень скоро встреча отца и дочери состоится, сообщает тгк Yakutsk News