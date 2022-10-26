Дочь пропавшего в море: судьба отца неизвестна…

Прошло два месяца с того дня, когда Дмитрий Ворогушин и Юлюстан Григорьев выехали из Нижнеянска на Новосибирские острова. 25 августа мужчин видели на участке «Святой нос», что находится в 300 км от Нижнеянска. Их судьба до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщила дочь Дмитрия Ева Ворогушина, прибывшая в Якутск.

Все это время девушка искала отца. «Мы подаем заявление, чтобы открыть процесс признания папы безвестно отсутствующим. Напоминаю: ни фрагментов, ни людей, ни тел обнаружено не было. Юридические дела не могут ждать, время идёт. Я дочь своего отца. Наша семья не остановится ни перед чем. Все эти заявления в прокуратуру не помогут сейчас папе, но помогут тем, кто не дай бог окажется на нашем месте. Потому что переживать то, с чем мы живем сейчас — не пожелаешь врагу.

В самом начале поисков я как-то сказала одну цитату: «Пока ты чувствуешь боль — ты жив. Пока ты чувствуешь чужую боль — ты человек».

Ева поблагодарила всех, кто помогал и помогает ей в поисках сообщает тгк Yakutsk News