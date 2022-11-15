Добыча полезных ископаемых в Якутии растет

В Якутии выросли темпы добычи нефти, угля, газа, алмазов и золота.

В Якутии за январь-октябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5% выросла добыча нефти, на 22,9% каменного и бурого угля, на 26,7% газа горючего природного, конденсата газового нестабильного – на 12,1%, алмазов — на 11,8% и золота — на 2,3%.

«В текущем году в структуре экономики региона наибольшая доля приходится на предприятия промышленности – 59,5%, из них 54,5% добыча полезных ископаемых. В ежегодном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Якутия в этом году заняла 2 место среди регионов ДФО. Это достойный показатель, добиться которого позволила грамотная экономическая политика. В результате слаженной работы промышленные предприятия продолжают наращивать объемы производства в Якутии несмотря на санкционные ограничения», – ранее отметил Глава Якутии Айсен Николаев.

Индекс промышленного производства за 2022 год прогнозируется на уровне 110,6% к прошлому году. Планируется выполнить задачи по объемам добычи нефти, угля, газа и золота, сообщили в министерстве экономики Якутии.

Напомним, в Якутии разработан целевой прогнозный топливно-энергетический баланс до 2030 года. К 2030 году производство энергетических ресурсов планируется нарастить более чем в три раза. Ориентир на экспорт останется и увеличится соразмерно объёмам добычи.

Развитие новых месторождений и энергомощностей в Якутии позволит не только укрепить экономику региона и Дальнего Востока, но во многом придать необходимый импульс развороту страны на Восток. В частности, планируется, что добыча угля увеличится до 80-90 млн тонн, газа – до 50 млрд кубометров, нефти – до 21 млн тонн в год, производство электрической энергии вырастет вдвое.