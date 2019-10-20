20.10.2019
15:27
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Общество

«Добрые сердца» поздравили томпонских мам

Томпонские единороссы поздравили с Днем матери землячек и объехали дома тех жительниц поселка Хандыга, кто остро нуждается в материальной помощи и поддержке.

В День матери Томпонское отделение партии провело акцию «Добрые сердца» и оказало поддержку четырем семьям: многодетным семьям Бекеневых, Монастырских, Федоровых — в последней мама также воспитывает ребенка-инвалида. И семье Габидулиной А.Г. – молодой мамы, которая одна воспитывает двухмесячную крошку-дочку.

Мамочкам вручены подарки: продуктовые наборы, игрушки, памперсы. А самое главное — им переданы  пожелания крепкого здоровья, женского счастья, мира и уюта в доме.

Фото: Томпонское местное отделение «Единой России».
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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