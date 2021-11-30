Добрые дела в Сунтаре

Сегодня 30 ноября, глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ поздравил победителей проекта «iV!»(I’m vaccinated! — Я вакцинирован!)



Проект «iV!» разработан отделом по молодёжной политике (начальник Трофим ИВАНОВ) с целью привлечения населения к вакцинации и ревакцинации для создания коллективного иммунитета, а также недопущения распространения COVID-19 в Сунтарском улусе.

В проекте участвовали 14 команд (всего 225 человек).



Этапы проекта:

1. Каждая команда в зависимости от своих возможностей создает в социальных сетях аккаунты с максимальным привлечением подписчиков и участников групп для информирования населения о необходимости вакцинирования от COVID-19.

2. Команды разрабатывают добровольческие (волонтерские) движения на территории Сунтарского улуса для оказания помощи самоизолированным гражданам и старшему поколению.

3. Каждая команда привлекает граждан Сунтарского улуса к вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

4. Разработка лучшего проекта по созданию коллективного иммунитета по всей территории Сунтарского улуса для недопущения распространения COVID-19.

По окончанию проекта в Сунтарском улусе 596 человек получили вакцину.

Чемпионы и призеры проекта «iV»:1 место — 3 команда (сборная команда Крестях-Куокуну).2 место — 6 команда (команда Хаданского наслега).3 место — 9 команда (сборная команда работников культур