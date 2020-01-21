Добрые дела — результат работы команды единомышленников

20 января 2020 года в г. Алдане состоялось торжественное подписание соглашения о социальном партнёрстве между Алданский благочинием Якутской Епархии Русской Православной Церкви в лице Благочинного Алданского округа Макария Золотавина и администрацией МО «Город Алдан» в лице мэра Александра Бугая.

Данное соглашение стало добрым продолжение большой совместной работы, которая осуществляется уже более семи лет, а также предусматривает широкий круг совместного труда в социальной, культурной и образовательной сферах деятельности.

Добрым примером могут служить множество реализованных уже проектов, направленных на поддержку сотен детей сирот, инвалидов и прочих категорий граждан, которым необходима поддержка государства и древнейшего общественного института России, Русской Православной Церкви, при поддержке меценатов и добрых неравнодушных людей. Чуть более недели назад в Алдане прошла Рождественская благочинническая елка для детей из социально-незащищенных семей Алданского района, которая стала уже традиционной и долгожданной детворой.

Впереди большая совместная работа по организации Пасхального фестиваля, детско-юношеского лагеря, военно-патриотического движения «Молодая Якутия» и многие социальные проекты, адресатами которых станут ветераны, инвалиды и люди, нуждающиеся в поддержке.