Добрые дела олекминских энергетиков

Работники Олекминского РЭС АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) провели серию мероприятий в рамках акции общественно-полезных дел «ЭнергоBlago», посвященной 20-летию энергокомпании.

Энергетики организовали коллективный субботник на городском пляже. Это любимое место отдыха олекминчан в летнее время. К сожалению, после пикников на берегу реки остаются целые кучки мусора. В этот день сотрудники Олеминского РЭС собрали и вывезли на автомобиле КАМАЗ более 13 кубометров бытовых отходов.

Работники дизельной станции с. Дельгей приняли активное участие в общепоселковом субботнике. Они демонтировали старые заборы, ограждения и очистили улицу Береговая.

Сотрудники дизельной станции с. Даппарай участвовали в озеленении территории, где установлен памятник ко Дню Победы. Волонтеры завезли и разгрузили чернозем для посадки различных цветов.

Специалисты Олекминского РЭС также провели благотворительные акции «Твори добро» и «Собери ребенка в школу» по оказанию адресной помощи малообеспеченным семьям. Они передали нуждающимся одежду, обувь и канцелярские принадлежности.