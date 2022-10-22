Доброволец Савва Михайлов: Мы сплочённые и дисциплинированные

Заместитель председателя Государственного комитета Якутии по занятости населения Савва Михайлов рассказал о пребывании в воинской части в Приморском крае, где проходят боевое слаживание бойцы из республики, сообщает ЯСИА.



«Прошло две недели, как мы прибыли в Приморский край. Ещё в течение недели будут проводить тактические тренировки и ночные стрельбища. У нас не только физические тренировки, большая часть времени уделяется теории, идеологии. Мы проходим хорошую подготовку, потому что нас обучают действительно опытные люди, которые принимали участие в военных действиях. Здесь создана специальная рота, состоящая в большей части из жителей Якутии. Мы сплочённые и дисциплинированные, поэтому командование относится к нам очень уважительно», — подчеркнул Савва Михайлов.

Он отметил, что их воинскую часть посетил глава Якутии Айсен Николаев, он привёз тепловизоры и другую технику, а также другие необходимые вещи. «Глава Якутии высказал слова напутствия и поблагодарил каждого из нас, потому что большая часть нашей роты вызвалась защищать Родину добровольно. Мы не ждали повестку, а пошли по зову сердца, как истинные патриоты страны. У всех ребят настрой боевой. Благодарим наших близких и всех якутян за поддержку. Просим не волноваться, ведь победа всё равно будет за нами», — сказал Савва Михайлов.