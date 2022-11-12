Доброволец из отряда «Боотур»: Самое страшное — это коптеры

Недавно в Якутск вернулись добровольцы отряда «Боотур». Нам удалось связаться с одним из них — 23-летним Саяном МАКАРОВЫМ, сообщает тгк @yakutsk_vecherniy

…Я был во втором взводе, и мы попали в самые первые ряды, в красную зону боевых действий. Как только мы расположились на своей позиции в Токаревке-2, мне поручили управление коптером. Я тогда впервые в жизни взял в руки коптер, но достаточно быстро его освоил. Той же ночью в 5 утра нас начали обстреливать. Я поднял в воздух коптер и обнаружил с его помощью двух ВСУ-шников. Тогда же мы заметили, что нас искал вражеский коптер. Оказывается, они специально начинают обстрелы, чтобы выявить по ответному огню позиции российских военнослужащих.

Нашу базу разбомбили, когда мы в ней находились вчетвером, — это наш доктор Кость, Далан, Майя и я.

Кость получил ранение — осколок в ногу. Слава богу, никто больше не пострадал. Может быть, мне помог мой оберег — серебряная цепь с клыком медведя. Думаю, что коптеры — сейчас самое страшное в СВО.

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