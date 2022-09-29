Доброволец, депутат Усть-Янского райсовета считает позором уклонение от повестки

Депутат Усть-Янского районного Совета, член партии «Единая Россия» Максим Иванов ещё до начала частичной мобилизации стал добровольцем. Уклонение от повестки он считает позором и действием, недостойным мужчины, сообщает тгк @ysiaru

Фото: тгк @ysiaru Источник: тгк @ysiaru

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