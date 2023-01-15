15.01.2023
14:20
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Общество

Доброволец Антон Васильев получил инвалидность

Антон Васильев сообщает о том, что получил третью группу инвалидности, но продолжит свою волонтерскую деятельность:

Доброго времени всем. Я получил группу инвалидности. Я получил, потому что, сильные осложнения начались в последние годы. Это: приступы, кровотечение, головные боли, слабость и так далее. В 2006 году я разбился, месяц полежал в коме и у меня несколько операций на головного мозге. У меня череп не родной, пластиковый. 12 января я получил третью группу инвалидности. Добрые дела бросать не буду, потому что это мой образ жизни. Я буду их делать до конца своих дней. Буду делать мир живыми и гуманным. И спасибо большое всем, кто принял участие в получении моей группы инвалидности.

Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Один комментарий на «Доброволец Антон Васильев получил инвалидность»
  1. Федор 15.01.2023 15:55

    Ну да, получить инвалидность сейчас тяжело, меня сняли с инвалидности только за то, что не впадал в эпилепсию и не вызывал врача на дом, а то что я дважды в год проходил курсы лечения за весь период инвалидности и поэтому преодолел энцефолапотию, правосторонний пирамидальный гемипарез после правостороннего паралича в результате ЧМТ им не в счет. А ктото просто за так на бессрочной инвалидности. Сколько таких как я в Якутии не сосчитать наверное, а так нет особо желания стать инвалидом,но с возрастном все начинает напоминать о себе.

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