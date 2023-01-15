Доброволец Антон Васильев получил инвалидность

Антон Васильев сообщает о том, что получил третью группу инвалидности, но продолжит свою волонтерскую деятельность:

Доброго времени всем. Я получил группу инвалидности. Я получил, потому что, сильные осложнения начались в последние годы. Это: приступы, кровотечение, головные боли, слабость и так далее. В 2006 году я разбился, месяц полежал в коме и у меня несколько операций на головного мозге. У меня череп не родной, пластиковый. 12 января я получил третью группу инвалидности. Добрые дела бросать не буду, потому что это мой образ жизни. Я буду их делать до конца своих дней. Буду делать мир живыми и гуманным. И спасибо большое всем, кто принял участие в получении моей группы инвалидности.