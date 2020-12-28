Добровольцы организуют праздник для тех, кому нужна поддержка

Волонтерские центры «Единой России» в новогодние каникулы будут работать в обычном режиме

Десятки тысяч активистов в разных регионах страны в оставшиеся до 31 декабря дни помогают создать новогоднее настроение там, где его не хватает. Волонтеры украшают ковид-госпитали, устанавливают елки во дворах больниц, передают в «красные зоны» праздничные продуктовые наборы.

В Новосибирской, Еврейской автономной области, Бурятии и на Камчатке медикам привозят мандарины. Крупную партию фруктов — цитрусовые, яблоки, бананы — подготовили волонтеры «Единой России» для госпиталей в Карачаево-Черкесии. Вместе с фруктами врачам передают подарки и открытки с пожеланиями от маленьких жителей республики.

Добровольцы Омска украшают инфекционную больницу № 1 имени Далматова, где лечат пациентов с коронавирусом. Партийные активисты привезли сюда несколько десятков килограммов мандаринов и традиционно питьевую воду.

«Этот год для нас стал суровым испытанием, однако праздничное настроение чувствовать хочется. При этом у нас не хватает времени элементарно для того, чтобы нарядить елку — мы работаем круглосуточно. Эта елка стала для нас чудесным и волшебным подарком, потому что новогоднее настроение перед началом рабочего дня — это важно», — говорит Ирина Толох, главный врач больницы.

Активисты «Единой России» в Серпухове передали в стационар центральной районной больницы ёлку и игрушки ручной работы. Их сделали ученики младших классов школ и воспитанники детских садов города. «Благодарим за этот подарок. Новогодняя атмосфера дарит надежду и веру в лучшее, а сейчас это очень важно, как для врачей, которые на передовой, так и для людей, находящихся на лечении», — отмечает главный врач Серпуховской ЦРБ Павел Звенигородский.

А в Ярославской области «праздничный автомобиль» с волонтерами-Дедами Морозами развозит подарки детям врачей, работающих в «красной зоне». Украшенный в новогодней тематике, он всю предновогоднюю неделю курсирует по районам. Волонтеры доставляют детям, чьи мамы и папы почти круглосуточно работают в больницах, сладкие наборы. Их получат более 1000 семей медиков.

В Свердловской области волонтеры партии тоже поддерживают подарками детей медработников. Они уже навестили терапевта-кардиолога из больницы № 24 Екатеринбурга Оксану Пилипишину, и ее сына Виктора. Женщина работает в «красной зоне». Говорит, что врачи сейчас как будто на военном положении, но «праздник для детей — это святое».

«Меня часто спрашивают, как все успеваю дома и на работе. Работаю каждый день — сын в садике. А когда ночная смена, то помогают родственники», — рассказала Оксана Пилипишина. Всего волонтеры партии передадут подарки более чем 3,5 тысячам свердловских семей.

Но не только детям медиков помогают добровольцы. Поддержку получают все, кто в ней нуждается. Волонтеры «Единой России» организуют праздник для детей из домов-интернатов, ребят с ограниченными возможностями здоровья. В приемной партии в Медногорске Оренбургской области появилась «Комната новогодних чудес» — ее создали вместе с Всероссийским обществом инвалидов. Для ребят проводят познавательные квесты с играми и танцевальным флешмобом. В Пензенской области волонтеры провели представление для детей Мокшанского детского дома-интерната. И передали им сладкие наборы.

В Тюмени активисты партии организовали праздник для жителей пансионата ветеранов Великой отечественной войны и труда. Доставили подарки —планшеты для общения в Интернете и аудиотехнику. Привезли новогоднюю елку и украшения.

Во всех регионах, соблюдая меры безопасности, волонтеры «Единой России» навещают ветеранов дома. К новогоднему столу им привозят праздничные продуктовые наборы. Среди тех, кого поздравят активисты, — жительница Рыбинска Ярославской области Нина Матвеева. Недавно ей исполнилось 98 лет. Нина Николаевна прошла всю войну, была медсестрой в местном госпитале, а после работала на заводе. Также добровольцы навестят Михаила Николаевича Пеймера, который ушел на фронт в 18 лет, был участником Сталинградской битвы.

В новогодние каникулы волонтерские центры продолжат работать в обычном режиме – обеспечивать медиков горячими обедами, развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных покоях больниц, доставлять продукты и лекарства больным на дому. В праздники помощь может понадобиться большому количеству людей, сказал, обращаясь к добровольцам и коллегам в ходе Социального онлайн-форума «Единой России» 14 декабря Председатель партии Дмитрий Медведев. И попросил волонтеров в эти дни «активно работать».

Президент Владимир Путин, который также принял участие в форуме, отметил, что «Единая Россия» включилась самым активным образом в преодоление трудностей, с которыми столкнулась страна в период борьбы с коронавирусной инфекцией, и это — чрезвычайно важная вещь. «Вы сейчас на правильном пути находитесь. И я хочу вам искренне пожелать успехов», — заключил Президент.

Волонтерские центры «Единой России» развернуты во всех регионах страны. Они объединяют более 90 тысяч добровольцев.

Руководитель Регионального волонтерского центра «Единой России» Василий Попов:

— 1 декабря, в День рождения партии, стартовала акция «Подари радость медикам». А самая первая елка была установлена от лица студенчества СВФУ и молодежного крыла партии в клинике СВФУ.

Акцию активно поддержали и в столице республики, и в ее районах волонтеры — в том числе и волонтеры-депутаты, которые продолжают помогать медикам. Они привозят в поликлиники, больницы и стационары привозят средства индивидуальной защиты, продуктовые наборы и медицинское оборудование, и, в преддверии новогодних праздников, устанавливают елки в больницах. Вот несколько примеров

К примеру, руководитель фракции партии в Якутской городской думе Сергей Черных вручил медикам, работающим в период пандемии в Капитоновском доме-интерната для престарелых и инвалидов им. В.И.Кононова, елочные украшения и витамины – 20 кг мандаринов.

В канун Нового года активисты местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подарили Якутской городской больнице №3 елку и украшения к ней – для того, чтобы она была установлена в инфекционном отделении больницы, где лечатся пациенты с новой коронавирусной инфекцией. «Елка будет радовать и поднимать новогоднее настроение пациентам, способствовать скорейшему их выздоровлению», — отозвалась Мария Луковцева, председатель профкома ЯГБ №3.

Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Марина Силкина и Иван Данилов подарили Детской инфекционной клинической больнице передвижной рециркулятор.

Депутат по Набережному избирательному округу №8 города Якутска Владислав Дмитриев поздравил с наступающими новогодними праздниками медиков «Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних», в котором действует карантинный блок для детей. С момента открытия карантинного блока обсерватора социальную реабилитацию прошли 374 ребенка. Депутат вручил коллективу елку с украшениями и витамины для медиков — две коробки мандаринов.

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