Добровольцы-огнеборцы ЯРКБ поделились впечатлениями

Сегодня ребята из бригады добровольцев ЯРКБ, выехавших на тушение лесного пожара в Горный улус, поделились своими впечатлениями. Как оказалось, сантехник Даниил НИКОЛАЕВ и инженер холодоснабжения больницы Борис НИКИФОРОВ уже имеют опыт тушения лесных пожаров, поэтому, когда главный врач больницы Николай Васильев сказал, что формируется бригада добровольцев для поездки на тушение пожара и обратился к мужчинам с призывом записываться, они откликнулись сразу, сообщает в своем фейсбуке журналист Зоя ИГНАТЬЕВА.

— Огонь охватил большую территорию леса и продвигался очень быстро, — рассказывает Борис. — Поэтому мы, как приехали на место, было, наверное, часов восемь, на своих машинах, пересели на трактора и углубившись в лес, сразу принялись за работу. Надо было быстрее остановить огонь. Часа в четыре утра мы прервались, перекусили и отдохнули, а потом снова пошли бороться с огнём.

— Медлить было нельзя. Чтобы огонь не распространился дальше, мы должны были затушить его, — продолжает рассказ товарища Даниил. — Кто-то делал овраги, кто-то тушил огонь. Мы были кто в респираторах, кто в масках, но все равно дышать было очень трудно, глаза слезились. Было жарко, очень плохая видимость, дыму было слишком много, особенно во второй день. Мы были обеспечены лопатами, топорами, ранцами с водой, спецодеждой. Маски, защищали, конечно, но их хватало ненадолго, приходилось часто менять.

Говорят ребята о себе мало, но завершают разговор по-мужски уверенно:

— Беда общая, надо помогать, и мы, конечно, снова поедем, если нужно будет, и примем участие в тушении пожаров там, где это будет необходимо.