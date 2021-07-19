Добровольцы-огнеборцы от медицины: Беда общая, если надо будет, мы снова поедем…

Вечером в пятницу бригада сотрудников Якутской республиканской клинической больницы в составе сборной добровольцев Якутска выехала в Горный район. Вчера ребята вернулись, и сегодня утром дали интервью программе «Якутия 24».

Об этом в субботу рассказал главный инженер ЯРКБ Руслан ЗАХАРОВ.

— После того, как определились с составом бригады, мы вышли на руководство штаба по тушению пожаров села Магарассы и определились с местом назначения. Собрались у поста ГАИ по Вилюйскому тракту. До этого мы успели собрать для ребят одежду, организовать питание на два дня и средства пожаротушения. Работа была очень тяжелая, но мы настроены, если будет нужно, и дальше участвовать в тушении пожаров в республике.

Сантехник Даниил НИКОЛАЕВ и инженер холодоснабжения больницы Борис НИКИФОРОВ, как оказалось, уже имели опыт тушения лесных пожаров, поэтому, когда главный врач больницы Николай ВАСИЛЬЕВ сказал, что формируется бригада добровольцев для поездки на тушение пожаров в Горный улус и обратился к мужчинам с призывом записываться, они откликнулись сразу.

— Огонь охватил большую территорию леса и продвигался очень быстро, — рассказал Борис НИКИФОРОВ, — поэтому мы, как приехали на место, было, наверное, часов восемь, на своих машинах, пересели на трактора и углубившись в лес, принялись за работу. Надо было быстрее остановить огонь. Часа в четыре утра мы прервались, перекусили и отдохнули, а потом снова пошли работать.

— Чтобы огонь не распространился дальше, мы должны были затушить его, — продолжил рассказ товарища Даниил НИКОЛАЕВ. — Кто-то делал овраги, кто-то тушил огонь. Мы были кто-то в респираторах, кто-то в масках, но все равно дышать было очень трудно, глаза слезились. Было жарко, была очень плохая видимость, дыму было слишком много, особенно во второй день. Мы были обеспечены лопатами, топорами, ранцами с водой, спецодеждой. Маски, защищали, конечно, но их хватало ненадолго, и мы часто их меняли…

Люди дела, сегодня они, как обычно, уже на работе. Говорят ребята о себе мало, но завершают разговор по-мужски уверенно:

— Беда общая, надо помогать, и мы, конечно, снова поедем, если нужно будет, и примем участие в тушении пожаров там, где это будет нужно.